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Ночь на 14 апреля в Москве стала самой теплой с начала года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве минувшая ночь стала самой теплой с начала 2020 года. Об этом 14 апреля сообщается на портале «Метеоновости».

По словам синоптиков, в столице в ночь на 14 апреля погоду определял теплый сектор циклона. Температура воздуха не опускалась ниже +8 градусов. Минимальная температура на ВДНХ составила +9,8 градуса, пишет РИАМО.

Таким образом, прошедшая ночь в столичном регионе стала самой теплой с начала года. Подобную ночную температуру в прошлый раз в столице зафиксировали в последней декаде октября 2019 года, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Во вторник, 14 апреля, в столице ожидается до +13 градусов и дождь. Атмосферное давление составит 739 мм рт. ст. при относительной влажности воздуха около 60%, пишет «Москва 24».

Накануне синоптики прогнозировали, что 13 апреля в Москве станет самым теплым днем недели.

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