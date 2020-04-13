Вильфанд предупредил о похолодании на юге России

Воздушные массы из Скандинавии принесут похолодание на юг России, сообщил в понедельник, 13 апреля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температуры в южных регионах страны на предстоящей неделе будут на 2–4 градуса ниже нормы.

«Это происходит из-за необычной циркуляции. Холодные воздушные массы идут со Скандинавии и давление там будет выше, поэтому такие низкие ночные температуры -3...-5 градусов», — цитирует метеоролога «РИА Новости».

Вильфанд добавил, что до конца рабочей недели потепления не ожидается.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе на Пасху, 19 апреля. По прогнозам метеорологов, жителям Москвы и области предстоит умеренно-теплый пасхальный день, «резкого взрыва тепла» не ожидается. В то же время возможны небольшие дожди, отмечает «Газета.ру».