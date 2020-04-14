Прямой эфир

Синоптики пообещали дождливую погоду в Москве 14 апреля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачная погода с температурой до +11 градусов и осадками ожидается в Москве во вторник, 14 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в дневное время составит +9...+11 градусов, в ночь на среду, 15 апреля, может похолодать до 0 градусов. Ветер западный с порывами 6–11 м/с, пишет RT. Атмосферное давление составит порядка 738 мм рт. ст.

В Московской области 14 апреля столбики термометров покажут от 6 до 11 градусов тепла, пишет НСН. На востоке области потеплеет до 16 градусов. В ночь на среду возможны заморозки до -2.

13 апреля в Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе на Пасху, 19 апреля. По прогнозам метеорологов, жителей столичного региона ждет умеренно-теплый пасхальный день. Между тем «резкого взрыва тепла» не ожидается. Москвичей ждет переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем около +10 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде на юге России
Жителей Москвы и области предупредили о сильном ветре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020