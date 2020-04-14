Синоптики пообещали дождливую погоду в Москве 14 апреля

Облачная погода с температурой до +11 градусов и осадками ожидается в Москве во вторник, 14 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в дневное время составит +9...+11 градусов, в ночь на среду, 15 апреля, может похолодать до 0 градусов. Ветер западный с порывами 6–11 м/с, пишет RT. Атмосферное давление составит порядка 738 мм рт. ст.

В Московской области 14 апреля столбики термометров покажут от 6 до 11 градусов тепла, пишет НСН. На востоке области потеплеет до 16 градусов. В ночь на среду возможны заморозки до -2.

13 апреля в Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе на Пасху, 19 апреля. По прогнозам метеорологов, жителей столичного региона ждет умеренно-теплый пасхальный день. Между тем «резкого взрыва тепла» не ожидается. Москвичей ждет переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем около +10 градусов.