Жителей Москвы и области предупредили о сильном ветре

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о сильном ветре. Об этом 13 апреля сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам специалистов, местами порывы ветра будут достигать 17 м/с. Предупреждение будет действовать в Москве 13 апреля с 12:00 до 19:00, в области — с 10:00 до 19:00, отмечает телеканал «Звезда». Объявлен «желтый» уровень погодной опасности, пишет RT

В понедельник, 13 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура днем составит +14-16 градусов, в ночное время — +7-9 градусов. Атмосферное давление будет падать до 742 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 30%.

Синоптики отмечают, что в Московском регионе установилась погода, характерная для апреля с выраженными междусуточными колебаниями метеорологических элементов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Согласно метеорологическим прогнозам, столбики термометров в начале недели покажут на пять градусов выше нормы. В среду, 16 апреля, и в четверг, 17 апреля, заметно похолодает, ожидается снег с дождем. К выходным снова станет теплее на три-четыре градуса, отмечает телеканал «360».

Ранее 13 апреля сообщалось, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе на Пасху, 19 апреля. По прогнозам метеорологов, жителей столичного региона ждет умеренно-теплый пасхальный день. Между тем, «резкого взрыва тепла» не ожидается. Москвичей ждет переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем около +10 градусов.