Прямой эфир
Сюжет:

Жителей Москвы и области предупредили о сильном ветре

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о сильном ветре. Об этом 13 апреля сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам специалистов, местами порывы ветра будут достигать 17 м/с. Предупреждение будет действовать в Москве 13 апреля с 12:00 до 19:00, в области — с 10:00 до 19:00, отмечает телеканал «Звезда». Объявлен «желтый» уровень погодной опасности, пишет RT

В понедельник, 13 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура днем составит +14-16 градусов, в ночное время — +7-9 градусов. Атмосферное давление будет падать до 742 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 30%.

Синоптики отмечают, что в Московском регионе установилась погода, характерная для апреля с выраженными междусуточными колебаниями метеорологических элементов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Согласно метеорологическим прогнозам, столбики термометров в начале недели покажут на пять градусов выше нормы. В среду, 16 апреля, и в четверг, 17 апреля, заметно похолодает, ожидается снег с дождем. К выходным снова станет теплее на три-четыре градуса, отмечает телеканал «360».

Ранее 13 апреля сообщалось, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе на Пасху, 19 апреля. По прогнозам метеорологов, жителей столичного региона ждет умеренно-теплый пасхальный день. Между тем, «резкого взрыва тепла» не ожидается. Москвичей ждет переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем около +10 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде на юге России
Синоптики предупредили южные районы России о похолодании

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020