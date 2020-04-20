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Вильфанд рассказал о температурных аномалиях в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На этой неделе в Сибири воздух прогреется до +28 градусов, а в европейской части России будет наблюдаться аномально холодная погода. Об этом в понедельник, 20 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях температура воздуха будут доходить до +20...+26 градусов. На Алтае и в Омской области столбики ожидается до +28. На юге Красноярского края температура будет колебаться от +20 до +25. Вильфанд объяснил данные аномалии приходом теплого воздуха из Китая, Монголии и Средней Азии.

При этом в европейской части России прогнозируются температуры ниже климатической нормы, поскольку погоду в регионе будет определять антициклон, пришедший из Скандинавии.

«Со вторника аномалия будет -4 градуса. Температура на четыре градуса будет ниже нормы. Ее будут приносить ветры сначала с северо-запада, потом северные. Наиболее сильный очаг аномалии на юге Европейской России: Ростовская область, Краснодарский край, где на 4,5 градуса ниже нормы», — уточнил Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

К выходным холодный атмосферный фронт отступит, после чего температура в Центральной России вернется к климатической норме.

18 апреля заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в интервью «Российской газете» рассказала о потеплении в мае на большей части территории страны.

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