Ветер оставил без света несколько населенных пунктов в Подмосковье

Около 15 населенных пунктов в Подмосковье остались без света из-за сильного ветра. Об этом рассказал источник ТАСС в экстренных службах.

«Количество населенных пунктов, где в результате сильного ветра и падения деревьев произошел обрыв проводов и нарушилось электроснабжение, увеличилось к вечеру почти до 15, в более десяти из них оно уже восстановлено», — сказал собеседник агентства.

Обрывы проводов произошли в том числе в Черноголовке, Домодедово, Коломне и Новом Ступино. Также известно о примерно 45 поваленных деревьях. Сведений о пострадавших не поступало.

В Москве ветер повалил 33 дерева, сообщил вице-мэр столицы Петр Бирюков. Повреждены семь автомобилей, люди не пострадали, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее 22 апреля Бирюков рассказал, что столичные коммунальщики готовы к обещанному метеорологами усилению ветра. Он предупредил москвичей, которые не находятся в самоизоляции и передвигаются по городу, о необходимости соблюдать осторожность.