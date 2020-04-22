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Московские коммунальщики подготовились к сильному ветру

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве до вечера ожидается ветер с порывами до 23 м/с. В связи с этим городские службы приведены в режим повышенной готовности, рассказал вице-мэр столицы Петр Бирюков.

Приняты меры по защите жилого и нежилого фонда, а также объектов транспорта, торговли и рекламных щитов, передает ТАСС.

В случае повреждения линий электропередачи, рекламных конструкций или падения деревьев аварийные бригады готовы оперативно выехать на место происшествия.

«Сейчас большинство горожан находятся в режиме самоизоляции. Если все-таки возникла необходимость и пришлось выйти из дома, то при таком сильном ветре следует соблюдать правила безопасности», — напомнил вице-мэр.

С 20 по 22 апреля в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Синоптики предупредили, что погода будет потенциально опасной.

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