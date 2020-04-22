Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 апреля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве и Подмосковье в среду, 22 апреля, ожидается ветреная погода с небольшими осадками и температурой воздуха до +8 градусов. Об этом 22 апреля сообщил портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся на стыки взаимодействия двух вихрей. <…> Местами не исключены небольшие осадки», — приводит слова синоптиков агентство городских новостей «Москва».

По словам специалистов, порывы ветра могут достигать 17–22 м/с. Столбики термометров не поднимутся выше +5...+7 градусов в столице и выше +3...+8 градусов в области.

Сохранится неустойчивый фон атмосферного давления, к середине дня его значения составят 747 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит около 45%.

Накануне 21 апреля главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столице на этой неделе. По ее словам, в ночные, а иногда и в дневные часы ожидаются осадки. Температура в ночные часы составит около 0 градусов. Дневная температура 22 и 23 апреля будет около +6...+7 градусов. Существенного повышения дневной температуры в последующие дни не ожидается.

19 апреля сообщалось, что синоптики пообещали москвичам потепление с 22 апреля. По прогнозам метеорологов, в четверг в столице потеплеет до +11 градусов, а в пятницу — до +13. При этом ночью сохранятся заморозки, температура воздуха опустится до -4 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жару до +30 градусов прогнозируют в Алтайском крае
Вильфанд рассказал о температурных аномалиях в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020