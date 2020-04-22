Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 апреля

В Москве и Подмосковье в среду, 22 апреля, ожидается ветреная погода с небольшими осадками и температурой воздуха до +8 градусов. Об этом 22 апреля сообщил портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся на стыки взаимодействия двух вихрей. <…> Местами не исключены небольшие осадки», — приводит слова синоптиков агентство городских новостей «Москва».

По словам специалистов, порывы ветра могут достигать 17–22 м/с. Столбики термометров не поднимутся выше +5...+7 градусов в столице и выше +3...+8 градусов в области.

Сохранится неустойчивый фон атмосферного давления, к середине дня его значения составят 747 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит около 45%.

Накануне 21 апреля главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столице на этой неделе. По ее словам, в ночные, а иногда и в дневные часы ожидаются осадки. Температура в ночные часы составит около 0 градусов. Дневная температура 22 и 23 апреля будет около +6...+7 градусов. Существенного повышения дневной температуры в последующие дни не ожидается.

19 апреля сообщалось, что синоптики пообещали москвичам потепление с 22 апреля. По прогнозам метеорологов, в четверг в столице потеплеет до +11 градусов, а в пятницу — до +13. При этом ночью сохранятся заморозки, температура воздуха опустится до -4 градусов.