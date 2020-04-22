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В Москве сильный ветер повалил более 130 деревьев

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Фото: ТАСС/Guido Kirchner/DPA
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В Москве сильный ветер в среду, 22 апреля, повалил 132 дерева, пострадавших нет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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Больше всего случаев зафиксировано в Восточном и Юго-Восточном административных округах. В результате падения деревьев было повреждено 26 автомобилей, а также три опоры рекламных щитов. Кроме того, сильный порыв ветра разрушил часть крыши в Северо-Восточном административном округе.

«Городскими службами приняты меры по ликвидации этих последствий. Практически все деревья уже убраны, для работы привлекалось более 300 специалистов комплекса городского хозяйства и свыше 90 единиц различной коммунальной техники», — цитирует Бирюкова «РИА Новости».

Ранее в среду сообщалось, что около 15 населенных пунктов в Подмосковье остались без света из-за сильного ветра.

Обрывы проводов произошли в том числе в Черноголовке, Домодедово, Коломне и Новом Ступино. Также известно о примерно 45 поваленных деревьях. Сведений о пострадавших не поступало.

С 20 по 22 апреля в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Синоптики предупредили, что погода будет потенциально опасной.

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