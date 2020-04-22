МЧС предупредило москвичей об усилении ветра

В ближайшие часы в Москве ожидается усиление ветра до 20 м/с. Экстренное предупреждение об этом распространил столичный главк МЧС в среду, 22 апреля, в своем Twitter.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21.00 часа 22 апреля 2020 года в Москве ожидается усиление северного ветра с порывами 15–20 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей столичного региона быть острожными при нахождении на улице и обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. Искать укрытия под деревьями также не рекомендуется.

«Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра», — добавили в МЧС.

Ранее в этот же день синоптики пообещали в среду москвичам и жителям области ветреную погоду с небольшими осадками и температурой воздуха до +8 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, добавил, что до конца текущей недели в городе продержится аномальная температура на 3–4 градуса ниже нормы.