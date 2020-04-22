Метеослужба ЕС назвала 2019 год самым теплым в истории Европы

Предыдущий год оказался самым теплым в истории наблюдений в Европе. Об этом в среду, 22 апреля, говорится в докладе программы Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Copernicus.

Согласно метеонаблюдениям, в 2019 году было зарегистрировано три периода исключительно теплой погоды — в феврале, июне и июле, что привело к рекордно высоким температурам. Так, в некоторых частях Европы температура летом была на три-четыре градуса выше, чем обычно. Во Франции и Германии зафиксировали рекордные температуры.

Кроме того, в 2019 году наблюдали самое большое количество солнечных часов с момента регистрации данных в 1983 году. Больше всего солнца было в Испании, Франции, Центральной Европе и большей части Восточной Европы.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в России. По словам синоптика, значительное потепление ожидается в Сибири в связи с приходом теплого воздуха из Китая, Монголии и Средней Азии. При этом в европейской части России погоду будет определять антициклон из Скандинавии, из-за чего ожидается температура ниже климатической нормы.