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Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жителей Москвы в понедельник, 27 апреля, ждет облачная погода, термометры покажут 10–12 градусов выше ноля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, во второй половине дня в столице возможен небольшой дождь, передает «РИА Новости».

Метеоролог также добавил, что ветер будет северо-западный и северный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье воздух прогреется до 8–13 градусов.

Ранее в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких. Однако температурные рекорды, по его словам, не гарантированы.

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