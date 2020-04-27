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Вильфанд спрогнозировал попадание 2020 года в пятерку самых теплых лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Нынешний год, по мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, может войти в пятерку самых жарких лет. Однако температурные рекорды не гарантированы, сообщает «РИА Новости».

По словам Вильфанд, он согласен с мнением климатологов, что каждое следующее пятилетие будет рекордным. Уже пять лет подряд температуры повышаются, такие показатели являются «характеристикой глобального потепления», сказал метеоролог.

«Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим ... то, что будет высокая температура — это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет. В таком вероятностном смысле я это поддерживаю», — добавил специалист.

Ученый уточнил, что речь идет о температуре, измеряемой в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли.

На прошлой неделе Роман Вильфанд предупредил, что в ряде регионов России в ближайшее время ожидает повышение уровня воды до опасных отметок.

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