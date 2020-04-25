Вильфанд назвал сроки прихода в Москву майского тепла

Теплая солнечная погода придет в Москву в середине первой декады мая, сообщил в субботу, 25 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что рассчитывать в это время на «сумасшедшее тепло» жителям столицы не стоит.

«Майская погода, когда небо малооблачное, солнце, прогнозируется уже ближе к середине первой декады мая. Но это самые предварительные прогнозы», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее, 24 апреля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к первым праздничным выходным с 1 по 5 мая в Москве потеплеет. Воздух может прогреться до 18 градусов выше нуля.