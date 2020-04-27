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Жаркую погоду прогнозируют в Приморье в начале мая

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В первые дни мая в Приморском крае ожидается жара до +30 градусов. Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности.

Жаркая погода установится с поступлением теплой воздушной массы с запада, сообщил руководитель Примгидромета Борис Кубай. По его словам, в целом по региону воздух прогреется до +20…+25 градусов, а в западных районах температура достигнет +30 градусов.

Ухудшению пожарной обстановки будет способствовать сильный сухой ветер, уточняет Vostokmedia. Погода изменится 5 мая, когда над южной частью Приморья пройдет циклон. С ним ожидается наступление дождливой погоды.

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