Жаркую погоду прогнозируют в Приморье в начале мая

В первые дни мая в Приморском крае ожидается жара до +30 градусов. Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности.

Жаркая погода установится с поступлением теплой воздушной массы с запада, сообщил руководитель Примгидромета Борис Кубай. По его словам, в целом по региону воздух прогреется до +20…+25 градусов, а в западных районах температура достигнет +30 градусов.

Ухудшению пожарной обстановки будет способствовать сильный сухой ветер, уточняет Vostokmedia. Погода изменится 5 мая, когда над южной частью Приморья пройдет циклон. С ним ожидается наступление дождливой погоды.