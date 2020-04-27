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Вильфанд рассказал о погоде в Москве в последние дни апреля и начале мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Погода в последние апрельские дни в Москве будет неустойчивой, а в первый день мая ожидается похолодание до +7 градусов. Об этом в понедельник, 27 апреля, заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Сейчас погода на европейской территории России обусловлена северными воздушными потоками, температура ниже нормы на 2–3 градуса. В ближайшие два дня, 27 и 28 апреля, в Московском регионе ночные температуры около нуля, днем +10…+11 градусов. Существенных осадков не ждем. Но уже в среду будет заметное изменение циркуляции», ― рассказал он агентству.

При этом, по словам синоптика, в столице 29 апреля ожидается потепление до +13 градусов, однако воздушные массы с северо-запада принесут влажность и осадки. Кроме того, в Москве в среду возможно усиление ветра до 20 м/с.

Как утверждает Вильфанд, в первый день майских праздников будут вероятны осадки, а температура воздуха днем будет составлять +7… +12 градусов. Ночью же столбик термометра опустится до +1… +6 градусов. Несмотря на такую погоду 1 мая, на следующий день может выглянуть солнце, а также вероятно потепление.

Ранее, 24 апреля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к первым праздничным выходным с 1 по 5 мая в Москве потеплеет. Воздух может прогреться до 18 градусов выше нуля.

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