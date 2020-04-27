Хабаровскому краю обещают мокрый снег после летнего тепла

В Хабаровский край после недельного похолодания возвращается тепло. К выходным температура воздуха повысится до +23 градусов. Синоптики говорят, что для последних чисел апреля такая температура считается нормой.

Впрочем, уже в пятницу, 1 мая, к региону подойдет очередной циклон, начнутся осадки и температура вновь понизится, а на севере края выпадет мокрый снег, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Дальневосточное УГМС.

В свою очередь, гидрологи сообщили, что пока опасных явлений на реках не прогнозируется. На прошедших выходных у Комсомольска-на-Амуре начался ледоход. За сутки уровень воды поднялся на 189 см. Сейчас уровень составляет 520 см. Угрозы хозяйственным объектам нет.