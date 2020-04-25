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Ремонтные работы начались на дорогах к медучреждениям Хабаровского края

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Хабаровском крае стартовал ремонт дорог, ведущих к медицинским учреждениям. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства края, в регионе определена 21 такая дорога, 10 из них привели в нормативное состояние в 2019 году.

Как сообщили AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, работы удалось начать благодаря теплой весне и своевременному проведению аукционов по выбору подрядчиков. Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В минтранспорта региона отметили, что на подъездах к медучреждениям рабочие укладывают асфальт, ремонтируют тротуары. Запланировано обустройство пешеходных переходов, установка барьерных ограждений и светофоров, нанесение разметки.

Всего в рамках проекта в Хабаровской и Комсомольской агломерациях приведут в порядок 95 объектов протяженностью 90 км.

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