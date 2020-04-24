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Более 50 км автодорог отремонтируют в Коми по нацпроекту в 2020 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Республике Коми в 2020 году планируют отремонтировать 55 км дорог. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации министерства строительства и дорожного хозяйства Коми, всего на работы планируется заключить 22 контракта. На данный момент договоренности достигнуты по десяти из 13 на ремонт дорог республиканского значения и девять — на ремонт сети Сыктывкара, пишет ИА «Комиинформ».

Также в перечень работ включено устройство 50 пешеходных переходов и освещение участков общей протяженностью 9,7 км. Ремонт начнется с наступлением благоприятных погодных условий.

В 2019 году по нацпроекту в порядок привели 92,7 км покрытия. Также обустроили 77 переходов и три остановки, а на 15 дорогах регионального значения установили освещение.

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