Трамвайные пути начали укладывать на Большом Казанском кольце

В Казани продолжается первый этап строительства Большого Казанского кольца. Его ведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас рабочие укладывают рельсошпальную решетку трамвайных путей на участки от улицы Баки Урманче до Фермского шоссе.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканском миндортрансе, на прошлой неделе велась укладка дорожной одежды и полотна правого и ледового съездов, а также основного направления автодороги. Специалисты распланировали и укрепили откосы земляного полотна, высадили деревья.

Сейчас продолжаются работы по устройству ливневой канализации и колодцев вдоль правого и левого съездов. Проложены трубы для водоснабжения садового общества «Меховщик», а также электрическая кабельная линия наружного освещения вдоль правого съезда первой подпорной стенки путепровода.

В первый этап Большого Казанского кольца включено строительство четырехполосной дороги категории магистральной улицы с двумя трамвайными путями и путепровода над Фермским шоссе.

На второй этап строительства кольца планируется потратить 2,366 млрд рублей. Работы на участке от улицы Борисковской до Технической должны завершиться до 20 июля 2021 года.

В середине марта сообщалось, что в Спасском районе Татарстана в 2020 году должны отремонтировать участок дороги регионального значения Ким – Кузнечиха – Лесная Хмелевка. Работы также проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».