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Почти 58 км дорог отремонтируют в Пензе в 2020 году

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В Пензе в 2020 году запланирован ремонт 58 км автодорог. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ход реализации проекта обсудили в мэрии города 21 апреля.

Как рассказал директор городского департамента ЖКХ Максим Иванкин, сейчас в работе находится 20 объектов на проспекте Строителей, улицах Володарской, Луначарского, Ставского, Коннозаводской и ряде других. В основном на участках выполняется фрезерование и устройство нового выравнивающего слоя, пишет ИА «Пенза-Пресс».

При этом даты ремонта были синхронизированы с коммунальщиками, чтобы исключить случаи работ на новом дорожном покрытии. В случае возникновения аварийной ситуации ресурсоснабжающая организация будет обязана восстановить дорогу при помощи таких же материалов и с тем же уровнем качества.

Всего в Пензе в этом году запланирован ремонт 58 дорожных объектов протяженностью 57,5 км. Общая площадь участков проезжей части составляет свыше 714 тыс. кв. м, тротуаров —64,24 тыс. кв. м. После выполнения работ нормативам будет соответствовать 66% дорог города.

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