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Кольцевую автодорогу начали ремонтировать в Тюменской области

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Фото: Главное управление строительства Тюменской области
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В Тюменской области будет отремонтировано дорожное полотно кольцевой автодороги. 29 тыс. кв. м полотна обновят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы проведут на участке «Обход Тюмени».

В Главном управлении строительства региона порталу «Наш город» пояснили, что дорожный ремонт уже начался благодаря теплой погоде. А на проведении работ благотворно сказывается уменьшение машин на дорогах из-за карантина — нет дополнительной нагрузки на дорожную сеть и отсутствуют пробки.

В Тюмени отремонтируют 2,6 км полотна, там обновят покрытие и разметку. Всего же в области по нацпроекту восстановят 170 км дорожного полотна.

16 апреля в Тюмени начался ремонт на улице Велижанской. Рабочие должны убрать выбоины, колеи и трещины. Это проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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