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Часть трассы в Самарской области перекрыли из-за масштабного ремонта

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На трассе Самара - Бугуруслан (15-километровый участок в Похвистневском районе) завершены переустройство сетей и замена 15 водопропускных труб. Сейчас на объекте ведутся работы по усилению и уширению проезжей части: отсыпка земляного полотна, устройство конструкции дорожной одежды из песка и щебня и укладка асфальтобетонной смеси.

Автомобильное движение будет осуществляться по объездным дорогам. Реконструкция проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передает НИА «Самара». Планируется уширение проезжей части и обочин с 7 до 9 м, полная замена дорожной конструкции на некоторых участках, обустройство полос разгона и торможения на съездах, благоустройство остановочных площадок и замена павильонов с устройством тротуаров и пешеходных ограждений.

В 2020 году в рамках нацпроекта в Самарской области запланирован ремонт 244,8 км магистралей, в том числе 43,4 км уличной сети регионального центра.

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