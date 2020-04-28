Прямой эфир

Снег и заморозки ожидаются после жары в Алтайском крае

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В начале мая в Алтайском крае ожидаются заморозки. При этом синоптики прогнозируют мокрый снег.

28 и 29 апреля регион будет оставаться в теплом секторе южного циклона. Дневные температуры в среду могут достигать +28 градусов. Однако 30 апреля Алтайский край окажется под влиянием холодных атмосферных фронтов, сообщает altapress.ru.

С изменением погоды в регионе ожидаются дожди и грозы. Однако 30 апреля воздух еще будет прогреваться до +19…+24 градусов. Сильное похолодание ожидается в первых числах мая. В ночь с 1 на 2 мая в отдельных районах ожидаются заморозки до –2 градусов. Кроме того, в северо-западных районах выпадет мокрый снег.

В дальнейшем майскую погоду будет определять антициклон. С ним в Алтайском крае установится спокойная погода без осадков с температурой, соответствующей климатической норме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителей Башкортостана предупредили об ухудшении погоды
Жаркую погоду прогнозируют в Приморье в начале мая

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020