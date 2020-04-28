Снег и заморозки ожидаются после жары в Алтайском крае

В начале мая в Алтайском крае ожидаются заморозки. При этом синоптики прогнозируют мокрый снег.

28 и 29 апреля регион будет оставаться в теплом секторе южного циклона. Дневные температуры в среду могут достигать +28 градусов. Однако 30 апреля Алтайский край окажется под влиянием холодных атмосферных фронтов, сообщает altapress.ru.

С изменением погоды в регионе ожидаются дожди и грозы. Однако 30 апреля воздух еще будет прогреваться до +19…+24 градусов. Сильное похолодание ожидается в первых числах мая. В ночь с 1 на 2 мая в отдельных районах ожидаются заморозки до –2 градусов. Кроме того, в северо-западных районах выпадет мокрый снег.

В дальнейшем майскую погоду будет определять антициклон. С ним в Алтайском крае установится спокойная погода без осадков с температурой, соответствующей климатической норме.