Жителей Тульской области предупредили об ухудшении погоды

В Тульской области в течение дня ожидается сильный ветер. Жителей региона предупредили о неблагоприятных погодных условиях.

По данным синоптиков, в течение дня 29 апреля температура воздуха поднимется до +13 градусов. Местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщают «Тульские известия».

При этом ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с. Синоптики предупреждают о неблагоприятных условиях, которые продлятся до вечера.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае после жаркой погоды в конце апреля наступят майские заморозки.