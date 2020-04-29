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Жителей Тульской области предупредили об ухудшении погоды

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В Тульской области в течение дня ожидается сильный ветер. Жителей региона предупредили о неблагоприятных погодных условиях.

По данным синоптиков, в течение дня 29 апреля температура воздуха поднимется до +13 градусов. Местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщают «Тульские известия».

При этом ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с. Синоптики предупреждают о неблагоприятных условиях, которые продлятся до вечера.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае после жаркой погоды в конце апреля наступят майские заморозки.

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