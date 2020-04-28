Штормовой ветер ожидается в Томской области

МЧС предупредило жителей Томской области о штормовом ветре. Также в регионе ожидается гроза.

Погода испортится 29 апреля. По данным синоптиков, в Томской области возможны грозы и ливни, при этом порывы ветра будут достигать 24 м/с. Об этом пишет РИА «Томск».

Неблагоприятная погода сохранится в ночь на 30 апреля. Жителей региона просят соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что в конце апреля и начале мая в Приморском крае ожидается жаркая погода с температурой до +30 градусов.