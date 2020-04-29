Прямой эфир
Экономика
Песков анонсировал совещание Путина по вопросам развития энергетики
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал теплый май в Ленобласти
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Пропускной режим в Москве продлили до 11 мая
Общество
В Кремле призвали решительно бороться с фейками о COVID-19
Общество
Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев в Россию
Армия
Для военных с COVID-19 развернули более 6,7 тыс. коек
Сюжет:

В Кремле призвали решительно бороться с фейками о COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России должна вестись борьба с фейковой информацией о распространении и лечении коронавируса, однако она не должна ограничивать доступ граждан к квалифицированным и объективным источникам. Такое мнение в среду, 29 апреля, выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Чрезвычайное наказание: штрафы за фейки про пандемию внесут в КоАП
Распространение недостоверной информации о коронавирусе может обернуться как денежным, так и уголовным наказанием

«Очень важна правоприменительная практика. Нужно решительно бороться с фейками, распространением информации, которая способна вредить ситуации, здоровью людей. Но это не должно никак ограничивать информацию квалифицированную, объективную, это очень важно», — заявил Песков.

Журналист напомнил представителю Кремля, как Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ 28 апреля ограничил доступ к медицинскому изданию, опубликовавшему на своей интернет-странице статью о платном лечении в Москве пациентов с коронавирусной инфекцией, которые были госпитализированы не скорой помощью. Песков отметил, что информацию по конкретному случаю может представить Роскомнадзор, однако подчеркнул необходимость борьбы с фейковыми новостями в кризисный период.

22 апреля Песков осудил публикацию в «Новой газете» фейковых материалов о событиях в Сирии.

«В Кремле в целом негативно относятся к публикации ложной информации, будь то о ситуации в Сирии, будь то о международных делах, будь то о коронавирусе. В целом очень плохая, негативная практика», — сказал пресс-секретарь главы государства.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям. Закон, в зависимости от тяжести последствий фейка, предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 2 млн рублей, а в виде лишения свободы — на срок до трех или пяти лет, пишет «Газета.ру».

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

корона

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генпрокуратура потребовала заблокировать фейк об избирательности коронавируса
СК возбудил дело за фейк о вывозе трупов умерших от COVID-19 в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020