В Кремле призвали решительно бороться с фейками о COVID-19

В России должна вестись борьба с фейковой информацией о распространении и лечении коронавируса, однако она не должна ограничивать доступ граждан к квалифицированным и объективным источникам. Такое мнение в среду, 29 апреля, выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень важна правоприменительная практика. Нужно решительно бороться с фейками, распространением информации, которая способна вредить ситуации, здоровью людей. Но это не должно никак ограничивать информацию квалифицированную, объективную, это очень важно», — заявил Песков.

Журналист напомнил представителю Кремля, как Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ 28 апреля ограничил доступ к медицинскому изданию, опубликовавшему на своей интернет-странице статью о платном лечении в Москве пациентов с коронавирусной инфекцией, которые были госпитализированы не скорой помощью. Песков отметил, что информацию по конкретному случаю может представить Роскомнадзор, однако подчеркнул необходимость борьбы с фейковыми новостями в кризисный период.

22 апреля Песков осудил публикацию в «Новой газете» фейковых материалов о событиях в Сирии.

«В Кремле в целом негативно относятся к публикации ложной информации, будь то о ситуации в Сирии, будь то о международных делах, будь то о коронавирусе. В целом очень плохая, негативная практика», — сказал пресс-секретарь главы государства.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям. Закон, в зависимости от тяжести последствий фейка, предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 2 млн рублей, а в виде лишения свободы — на срок до трех или пяти лет, пишет «Газета.ру».

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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