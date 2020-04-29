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Почти 6 тыс. предприятий получили беспроцентные кредиты на выплату зарплат

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Беспроцентные кредиты на выплату зарплат уже получили почти 6 тыс. предприятий. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе брифинга в правительстве 29 апреля.

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«Одной из самых востребованных сегодня является программа по кредитованию бизнеса под 0% на цели выплаты заработной платы. На сегодняшний момент этими кредитами уже воспользовалось почти 6 тыс. предприятий, еще 22 тыс. обращений сейчас в работе у банков», — сказал он.

С 1 мая предприятия малого и среднего бизнеса смогут подать заявление на получение грантов на зарплату, которые будут предоставляться в мае и июне исходя из минимального размера оплаты труда на каждое рабочее место на предприятии.

Рассчитывать на поддержку компания может, если хотя бы один код деятельности был указан в перечне ОКВЭД пострадавших отраслей. На выплату грантов выделено 80 млрд рублей, рассказал министр.

О том, что финансовые организации начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты для выплаты зарплат, стало известно 8 апреля. На данные цели ЦБ направил 150 млрд рублей, а список банков был расширен.

15 апреля президент Владимир Путин указал на затруднения при получении таких кредитов, из-за чего мера оказалась неэффективной. Чтобы снизить риски для коммерческих банков, он поручил обеспечить не менее 75% объема зарплатных кредитов гарантиями Внешэкономбанка, а также расширить эту меру на средние и крупные предприятия из числа пострадавших отраслей экономики.

Для этого будет направлено еще 3,5 млрд рублей, при этом общий объект предоставления банками беспроцентных кредитов компаниям должен достичь 305 млрд рублей.

На данный момент воспользоваться беспроцентными кредитами готовы только 17% компаний из числа тех, кому такая поддержка положена. Как показало исследование сервиса hh.ru для «Известий», некоторые предприятия отказываются от этой меры поддержки, так как по истечении срока выплаты всё равно придется совершить.

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