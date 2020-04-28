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В Кремле оценили слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кремль принимает меры для поддержки всех слоев населения и продолжает мониторить ситуацию. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 апреля.

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Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявления ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова — тот заявил, что из-за экономического кризиса на фоне пандемии средний класс может обеднеть. На вопрос о том, есть ли у властей план по сохранению среднего класса, Песков ответил отрицательно, добавив, что «его и не должно быть».

«Есть меры поддержки всему населению. Выделять только средний класс — конечно, это совершенно неверный подход. Внимательно ознакомьтесь с двумя пакетами, которые уже были обнародованы. И ведется работа, продолжается очень внимательный мониторинг ситуации», — сказал он.

Песков напомнил, что в первом пакете мер поддержки экономики решения были направлены на помощь нуждающимся, в приоритете были самые низкооплачиваемые слои населения. По его словам, любая страна, в том числе и Россия, стремится сохранить средний класс. При этом нужно минимизировать последствия пандемии для всех граждан.

«Да, переживаются трудности, но при этом понятно, что нужно делать, чтобы их пережить. Кто будет под большим ударом, кто под меньшим ударом — давайте мы все-таки определимся по мере развития ситуации. <…> Слишком много этих попыток проанализировать ситуацию. <…> Вряд ли можно их считать верными», — добавил он.

В интервью РБК накануне Кузьминов сказал, что из-за сложной экономической ситуации «обедневшие богатые всё равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными», в то время как «для среднего класса <...> есть серьезные риски скатывания в бедность». По его мнению, обеднение коснется в первую очередь экономики интеллектуальных услуг и впечатлений.


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