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Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.

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«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но если обедневшие богатые всё равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса <...> есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил эксперт.

Он уточнил, что ситуация коснется в первую очередь экономики интеллектуальных услуг и впечатлений.

Кроме того, по базовому сценарию прогноза аналитиков ВШЭ, в 2020 году уровень безработицы в России составит 8% при значительных потерях рабочих мест в некорпоративном секторе экономики.

В свою очередь, в пессимистическом варианте прогноза безработица в текущем году вырастет до 9,5%, а в следующем увеличится еще на 0,3 пункта и будет сохраняться на высоких уровнях.

Ранее специалисты ООН представили доклад, согласно которому во втором квартале 2020 года 195 млн человек по всему миру могут лишиться работы из-за пандемии коронавируса.

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