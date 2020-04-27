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Правительство нашло способ профинансировать дефицит бюджета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Дефицит бюджета планируется профинансировать силами российских банков через выкуп новых облигаций федерального займа (ОФЗ). В настоящее время власти уже ведут переговоры с крупнейшими государственными и частными банками с целью увеличить их участие в аукционах Минфина.

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Об этом «Известиям» рассказали три близких к правительству источника.

Так, в конце зимы Минфин столкнулся со снижением спроса на ОФЗ, из-за чего вообще ушел с рынка, объяснив это повышенной волатильностью. Аукционы возобновились лишь 8 апреля, министерство разместило бумаги на 16 млрд при спросе в 50 млрд рублей.

Из-за нестабильного спроса на ОФЗ правительство опасается сложностей с выполнением программы госзаимствований. В этом году Минфину придется занимать много: дефицит бюджета еще до падения цен на нефть прогнозировался на уровне 5,6 трлн рублей.

Потери ожидаются и из-за отсрочек по налогам.

Источники «Известий» отмечают, что привлечение банков к покупке ОФЗ может стать обязательным.

«Это не обязательно должно быть требование выкупить какие-то конкретные объемы, квотирование. ЦБ может просто отрегулировать свой набор инструментов таким образом, чтобы покупать ОФЗ стало выгодно», — пояснил собеседник.

Усиленно кредитовать бюджет банки будут в обмен на дополнительную ликвидность от ЦБ, регулятор уже разрабатывает для этого новые механизмы.

Эксперты сочли такой метод эффективным, так как он позволит выполнить программу госзаимствований и одновременно поддержать финансовые организации.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 28 апреля «Свой среди своих: правительство договаривается с банками о покупке ОФЗ»

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