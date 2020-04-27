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МЭР и ВЭБ.РФ начали отбор банков для субсидий по кредитам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Министерство экономического развития России и госкорпорация ВЭБ.РФ начали отбор банков для выделения им субсидий на возмещение доходов по кредитам, выданным предприятиям в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом 27 апреля сообщается на сайте министерства.

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Для предоставления субсидии должны быть соблюдены следующие условия: заемщик не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, предоставленные заемщику кредитные средства не могут быть размещены на депозитах, заемщик не должен иметь других кредитных договоров с льготной ставкой, размер кредита должен быть не более 3 млрд рублей на срок до 12 месяцев по ставке не выше 5% годовых.

25 апреля сообщалось, что правительство России выделит Министерству экономического развития 24 млрд рублей на субсидии банкам для возмещения недополученных доходов по кредитам для предприятий, которые сильнее всего пострадали от ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса

Президент страны Владимир Путин заявлял, что банки берут на себя убытки, связанные с антикризисной помощью своим клиентам, поэтому нельзя допустить критического накопления «плохих долгов» и сбоев в работе кредитных учреждений.

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