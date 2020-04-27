Прямой эфир

Матвиенко отметила стабильность российской финансовой системы

0
Фото: пресс-служба Совета Федерации/council.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финансовая система России остается устойчивой даже несмотря на влияние пандемии коронавируса, заявила в понедельник, 27 апреля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Льготное поведение: особые режимы не дают экономике прорыва
Счетная палата констатировала отсутствие эффекта для страны от территорий с послаблениями для бизнеса

«За всю историю у нас самые большие запасы золотовалютных запасов. ФНБ (Фонд национального благосостояния. — Ред.), если расходовать разумно, его не на один год хватит», — приводит слова Матвиенко ТАСС.

Также она отметила, что дальнейших потрясений в экономике страны не будет при всех сложностях с коронавирусом, а меры по поддержке экономики, принимаемые президентом и правительством, «обеспечены финансовыми ресурсами в полном объеме».

26 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал мнение, что в 2020 году снижение темпов роста внешнего валового продукта (ВВП) России может достичь 7–8%, но после кризиса экономика восстановится и будет функционировать нормально. Кудрин отметил, что главное — пережить этот «пик кризиса». По его словам, он более глубокий, чем при обычном кризисе, «целый ряд отраслей потеряли уже 100% или 90% своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экономисты спрогнозировали влияние пониженной ставки ЦБ на экономику
Минэкономразвития сообщило о снижении спроса на российское сырье из-за COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020