Матвиенко отметила стабильность российской финансовой системы

Финансовая система России остается устойчивой даже несмотря на влияние пандемии коронавируса, заявила в понедельник, 27 апреля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«За всю историю у нас самые большие запасы золотовалютных запасов. ФНБ (Фонд национального благосостояния. — Ред.), если расходовать разумно, его не на один год хватит», — приводит слова Матвиенко ТАСС.

Также она отметила, что дальнейших потрясений в экономике страны не будет при всех сложностях с коронавирусом, а меры по поддержке экономики, принимаемые президентом и правительством, «обеспечены финансовыми ресурсами в полном объеме».

26 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал мнение, что в 2020 году снижение темпов роста внешнего валового продукта (ВВП) России может достичь 7–8%, но после кризиса экономика восстановится и будет функционировать нормально. Кудрин отметил, что главное — пережить этот «пик кризиса». По его словам, он более глубокий, чем при обычном кризисе, «целый ряд отраслей потеряли уже 100% или 90% своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги».