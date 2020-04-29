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Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в среду, 29 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Согласно прогнозам синоптиков, днем температура в столице прогреется до +14 градусов. Ветер будет западный и северо-западный, 7–12 м/c, с порывами до 15–20 м/c.

При этом метеорологи обещают пониженное атмосферное давление, которое составит 734 мм ртутного столба.

К ночи столбик термометра опустится до +1 градуса, однако осадки прекратятся.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к первым праздничным выходным с 1 по 5 мая в Москве потеплеет.

Кроме того, по его прогнозу, первая весенняя гроза ожидается в столичном регионе 3 мая.

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