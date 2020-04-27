Глава Минприроды предсказал аномальную жару летом 2020 года

Предстоящее лето в России можно стать одним из самых жарких за всю историю. Об этом в понедельник, 27 апреля, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на совещании с главой государства Владимиром Путиным по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

«Мы в этом году наблюдаем аномально жаркую температуру, сегодня в Красноярске 35 градусов тепла, что для нас очень необычно. И прогнозы Росгидромета, и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в этом году может быть аномально жаркое лето за всю историю. Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет», ― цитирует его «Интерфакс».

Кроме того, Кобылкин подчеркнул, что в России количество пожаров, несмотря на все принимаемые меры, не уменьшается. Он добавил, что это связано как с несоблюдением режима самоизоляции, так и с потеплением климата.

Ранее в этот день глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что особый противопожарный режим действует в 51 российском регионе. Он рассказал, что в связи с бесконтрольным проведением отжигов сухой растительности, а также угрозы возникновения пожаров в лесных массивах на особом контроле в МЧС России находится 8 тыс. населенных пунктов, 3,5 тыс. садовых товариществ, 2 тыс. объектов экономики, а также 1,5 тыс. детских лагерей.