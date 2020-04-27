Прямой эфир

Глава Минприроды предсказал аномальную жару летом 2020 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предстоящее лето в России можно стать одним из самых жарких за всю историю. Об этом в понедельник, 27 апреля, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на совещании с главой государства Владимиром Путиным по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

Дым Отечества: в регионах разгораются природные пожары
Огонь подступает к одним населенным пунктам и уничтожает дома в других

«Мы в этом году наблюдаем аномально жаркую температуру, сегодня в Красноярске 35 градусов тепла, что для нас очень необычно. И прогнозы Росгидромета, и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в этом году может быть аномально жаркое лето за всю историю. Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет», ― цитирует его «Интерфакс».

Кроме того, Кобылкин подчеркнул, что в России количество пожаров, несмотря на все принимаемые меры, не уменьшается. Он добавил, что это связано как с несоблюдением режима самоизоляции, так и с потеплением климата.

Ранее в этот день глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что особый противопожарный режим действует в 51 российском регионе. Он рассказал, что в связи с бесконтрольным проведением отжигов сухой растительности, а также угрозы возникновения пожаров в лесных массивах на особом контроле в МЧС России находится 8 тыс. населенных пунктов, 3,5 тыс. садовых товариществ, 2 тыс. объектов экономики, а также 1,5 тыс. детских лагерей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин призвал вновь проанализировать меры поддержки при стихийных бедствиях
Путин поручил определить требуемый объем средств защиты от COVID-19 для МЧС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020