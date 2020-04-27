Путин поручил определить требуемый объем средств защиты от COVID-19 для МЧС

Президент России Владимир Путин поручил определить необходимый объем средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции для сотрудников МЧС. Соответствующие указания он отдал в понедельник, 27 апреля, завершая совещание о ситуации с паводками и пожарами в регионах РФ.

«Особенностью этого года является работа в условиях коронавирусной инфекции, мы это знаем и понимаем. В этой связи прошу с учетом прогноза ситуации в конкретных регионах, прогноза эпидемиологической обстановки определить требуемые объемы средств индивидуальной защиты для сотрудников МЧС, для других служб и организаций, для добровольцев, волонтеров», — сказал российский лидер.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 27 апреля, общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека, пишет «Газета.ру».

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