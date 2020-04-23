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Британские врачи подали иск к правительству из-за нехватки средств защиты

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Двое британских врачей подали иск к правительству в связи с нехваткой средств индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом сообщило агентство Reuters.

Двое медиков являются супругами и сейчас ждут ребенка. Они заявили, что крайне обеспокоены растущим числом медработников, которые серьезно заболевают и умирают из-за COVID-19.

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«Обязанность правительства в том, чтобы защищать своих медиков. Среди сотрудников сферы здравоохранения растет тревога, вызванная протоколами безопасности, которые изменяются безо всяких видимых причин», — цитирует агентство заявление врачей.

Нехватку средств защиты у британских врачей и медсестер в ходе пандемии 17 апреля отметила газета The Guardian. Издание сообщило, что в Великобритании почти иссякли запасы одноразовых хирургических халатов, которые входят в обязательный комплект для медиков, работающих с зараженными коронавирусной инфекцией.

Британские власти заявили, что проблемы возникли из-за глобального дефицита, а также сообщили, что работают над решением. Отмечается, что коронавирус уже был обнаружен у 30% сдавших тестирование сотрудников здравоохранения, 69 медиков скончались.

По данным Worldometer, в Великобритании зафиксировано 133 495 случаев заражения коронавирусом (4451 за прошедшие сутки), 18 100 человек скончались.

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