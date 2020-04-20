Советник правительства Британии призвал не делать ставку на вакцину от COVID-19

Главный научный советник кабинета министров Великобритании Патрик Вэлланс заявил, что вакцина от коронавируса появится еще не скоро. Об этом в понедельник, 20 апреля, пишет британская газета Times.

«У всех разрабатываемых новых вакцин не много шансов на успех. Лишь некоторые становятся эффективными. На это потребуется время», ― цитирует его издание.

При этом Вэлланс отметил, что, помимо эффективности, важным критерием лекарства должна стать безопасность. Также он подчеркнул, что необходимо больше узнать о механизме иммунного ответа на вакцины, передает ТАСС.

По последним данным портала Worldometer, в Соединенном Королевстве зафиксировано более 120 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом свыше 16 тыс. человек скончались. Точной информации по выздоровевшим нет.

Накануне стало известно, что со следующей недели Великобритания начнет выпуск вакцины от коронавируса, несмотря на то что она еще не прошла клинических испытаний. К сентябрю планируется производство 1 млн доз вакцины под названием ChAdOx1 nCoV-19. 16 апреля власти Соединенного Королевства сделали объявление о продлении карантинных мер минимум на три недели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 20 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,41 млн случаев заболевания, умерли более 165 тыс. человек, вылечились — 629 тыс.