Великобритания анонсировала старт производства вакцины от коронавируса

Со следующей недели Великобритания начнет выпуск вакцины от коронавируса, несмотря на то что она еще не прошла клинических испытаний. Об этом 18 апреля сообщил директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл.

По его словам, к сентябрю планируется производство 1 млн доз вакцины под названием ChAdOx1 nCoV-19. Параллельно будут вестись ее испытания, сообщает телеканал Sky News.

Хилл отметил, что шансы на эффективность вакцины — 80%.

Препарат создан на основе безобидного вируса шимпанзе, в который добавлен геном SARS-COV-2.

Ученый отметил, что такая технология уже ранее подтвердила свою эффективность в борьбе с другими заболеваниями.

По данным ВОЗ, всего в мире сейчас работают над созданием 70 вакцин от коронавируса. Эксперты полагают, что с учетом всех необходимых испытаний препарат может появиться в производстве через год-полтора.

17 апреля президент РФ Владимир Путин поручил заранее проработать объемы производства российских вакцин от COVID-19.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доклинические испытания вакцин уже ведутся и есть обнадеживающие результаты.

14 апреля в США впервые испытали препарат от коронавируса на человеке. Доброволец Дженнифер Халлер (44 года) рассказала об эффекте от вакцины.