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Великобритания анонсировала старт производства вакцины от коронавируса

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Со следующей недели Великобритания начнет выпуск вакцины от коронавируса, несмотря на то что она еще не прошла клинических испытаний. Об этом 18 апреля сообщил директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл.

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По его словам, к сентябрю планируется производство 1 млн доз вакцины под названием ChAdOx1 nCoV-19. Параллельно будут вестись ее испытания, сообщает телеканал Sky News.

Хилл отметил, что шансы на эффективность вакцины — 80%.

Препарат создан на основе безобидного вируса шимпанзе, в который добавлен геном SARS-COV-2.

Ученый отметил, что такая технология уже ранее подтвердила свою эффективность в борьбе с другими заболеваниями.

По данным ВОЗ, всего в мире сейчас работают над созданием 70 вакцин от коронавируса. Эксперты полагают, что с учетом всех необходимых испытаний препарат может появиться в производстве через год-полтора.

17 апреля президент РФ Владимир Путин поручил заранее проработать объемы производства российских вакцин от COVID-19.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доклинические испытания вакцин уже ведутся и есть обнадеживающие результаты.

14 апреля в США впервые испытали препарат от коронавируса на человеке. Доброволец Дженнифер Халлер (44 года) рассказала об эффекте от вакцины.

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