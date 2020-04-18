Желавшие покинуть Великобританию россияне вылетели из Лондона

Граждане России, пожелавшие покинуть Великобританию из-за коронавируса, вылетели из Лондона в Москву. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщили в российском посольстве в Соединенном Королевстве.

Россиян специальным рейсом вывезла авиакомпания «Аэрофлот».

«Обратным рейсом из Лондона в Москву вылетели несколько граждан России, оказавшиеся на территории Британии в особо затруднительном положении и нуждавшиеся в срочной эвакуации на Родину из гуманитарных соображений», — цитирует «РИА Новости» сообщение дипмиссии.

По прибытии на родину россияне пробудут на карантине 14 дней в соответствии с правилами.

Накануне Росавиация составила график вывозных рейсов. До 21 апреля российские авиакомпании вернут на родину россиян из Индии, Таиланда, Японии, Вьетнама, Мьянмы и Саудовской Аравии.

Правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом, 4 апреля. В настоящее время находящимся за рубежом россиянам, которые хотят вернуться домой, необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг.

Дипломаты и представители РФ продолжают оказывать им всю необходимую помощь.