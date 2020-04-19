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Британские власти не планируют возобновлять работу школ в мае

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Власти Великобритании пока не намерены переводить обучение в школах в очный режим. Об этом в воскресенье, 19 апреля, написал министр образования страны Гэвин Уильямсон в своем Twitter.

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«Пока какого-либо решения об открытии школ нет. Могу заверить родителей и учителей в том, что школы откроются вновь только после того, как у нас будут научные данные, указывающие на то, что для такого решения наступил правильный момент», — сообщил министр.

Комментарий министра последовал после ряда сообщений британских СМИ о том, что правительство рассматривает возможность возобновить работу школ уже 11 мая.

Ранее 19 апреля стало известно, что со следующей недели Великобритания начнет выпуск вакцины от коронавируса, несмотря на то что она еще не прошла клинических испытаний. К сентябрю планируется производство 1 млн доз вакцины под названием ChAdOx1 nCoV-19.

16 апреля власти Великобритании сделали объявление о продлении карантинных мер минимум на три недели.

По данным Worldometer на 19 апреля, в королевстве зафиксировано более 114 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса. При этом более 15 тыс. человек скончались.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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