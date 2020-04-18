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В Британии за сутки от COVID-19 умерли 888 пациентов

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Фото: REUTERS/John Sibley
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Количество скончавшихся от коронавируса в Великобритании за сутки составило 888. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщает Daily Mail со ссылкой на материалы минздрава страны.

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Общее число погибших в настоящее время составляет 15 464. Специалисты допускают увеличение количества жертв из-за задержки с регистрацией летальных исходов в больницах.

По состоянию на 18 апреля, число заразившихся COVID-19 в Соединенном Королевстве превысило 114 тыс. человек. Общее количество случаев заражения возросло на 5526 за сутки.

16 апреля сообщалось, что в Великобритании карантинные меры продлены минимум на три недели из-за распространения коронавируса.

По словам министра иностранных дел страны Доминика Рааба, исполнявшего обязанности главы правительства на время болезни Бориса Джонсона, введенные ограничения дали эффект.

«Раннее ослабление мер может ухудшить ситуацию и для общественного здоровья, и для экономики. На основе этого решения правительство приняло решение продлить меры минимум на три недели», — цитирует его «Газета.ру».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 18 апреля, в мире новым типом коронавируса заразились более 2,2 млн человек, скончались более 154 тыс. зараженных, из больниц выписаны более 581 тыс. пациентов.

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