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Уровень смертности в Англии и Уэльсе достиг максимума за 20 лет

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Фото: REUTERS/PA
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Уровень смертности на территории Англии и Уэльса достиг максимальной отметки с января 2000 года. Об этом 21 апреля сообщил BBC со ссылкой на на данные Национальной статистической службы (ONS).

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С 3 по 10 апреля было зарегистрировано 18,5 тыс. смертей, что примерно на 8 тыс. больше, чем обычно в это время. Треть из них — более 6,2 тыс. — связаны с коронавирусом, при этом 15% из них умерли не в больницах.

Также отмечается рост показателя смертности за счет не связанных с эпидемией факторов, что может свидетельствовать о косвенном воздействии карантинных мер на здоровье человека.

По данным портала Worldometr на 21 апреля, коронавирусная инфекция унесла жизни более чем 16,5 тыс. жителей Великобритании. Заболели в стране почти 125 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился принц Чарльз. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также перенес COVID-19.

16 апреля карантинные меры в Великобритании в связи с распространением коронавируса продлили минимум на три недели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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