Прямой эфир
Сюжет:

Елизавета II отметит день рождения с родственниками по видеосвязи

0
Фото: REUTERS/Victoria Jones/PA Wire/Pool
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Королева Великобритании Елизавета II отметит свой 94-й день рождения 21 апреля со своим супругом, 98-летним принцем Филиппом, в Виндзорском замке, где они находятся на самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции Sars-CoV-2.

Консервирус: Лондон и Брюссель притормозили Brexit из-за пандемии
Их торговые переговоры должны завершиться не позднее 1 января 2021 года

Праздник не смогут посетить другие члены королевской семьи, поэтому Елизавета II проведет с ними видеоконференцию в Zoom.

Ее помощники планируют организовать видеозвонки, в ходе которых дети, внуки и правнуки смогут поздравить королеву. В Букингемском дворце подчеркнули, что все звонки будут проходить в приватном режиме, сообщает телеканал «360».

Также Елизавета II отменила традиционный парад и салюты, которые обычно устраивают в стране 21 апреля. Кроме того, она распорядилась не вывешивать флаги на государственных зданиях, отметив, что в сложившейся ситуации это неуместно, сообщается на сайте aif.ru.

По данным портала Worldometr на 21 апреля, коронавирусная инфекция унесла жизни более чем 16,5 тыс. жителей Великобритании. Заболели в стране почти 125 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что коронавирусом переболел принц Чарльз. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также перенес COVID-19.

16 апреля карантинные меры в Великобритании в связи с распространением коронавируса продлили минимум на три недели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции после коронавируса
Власти Великобритании продлили карантин на три недели

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020