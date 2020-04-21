Елизавета II отметит день рождения с родственниками по видеосвязи

Королева Великобритании Елизавета II отметит свой 94-й день рождения 21 апреля со своим супругом, 98-летним принцем Филиппом, в Виндзорском замке, где они находятся на самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции Sars-CoV-2.

Праздник не смогут посетить другие члены королевской семьи, поэтому Елизавета II проведет с ними видеоконференцию в Zoom.

Ее помощники планируют организовать видеозвонки, в ходе которых дети, внуки и правнуки смогут поздравить королеву. В Букингемском дворце подчеркнули, что все звонки будут проходить в приватном режиме, сообщает телеканал «360».

Также Елизавета II отменила традиционный парад и салюты, которые обычно устраивают в стране 21 апреля. Кроме того, она распорядилась не вывешивать флаги на государственных зданиях, отметив, что в сложившейся ситуации это неуместно, сообщается на сайте aif.ru.

По данным портала Worldometr на 21 апреля, коронавирусная инфекция унесла жизни более чем 16,5 тыс. жителей Великобритании. Заболели в стране почти 125 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что коронавирусом переболел принц Чарльз. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также перенес COVID-19.

16 апреля карантинные меры в Великобритании в связи с распространением коронавируса продлили минимум на три недели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.