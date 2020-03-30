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Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции после коронавируса

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Фото: TASS/PA
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Принц Чарльз, ранее заразившийся COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает британское издание Metro со ссылкой на заявление представителя принца.

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«Кларенс-хаус подтвердил сегодня, что принц Уэльский посоветовался со своим врачом и теперь не находится в режиме самоизоляции», — говорится в сообщении. После постановки диагноза принц Чарльз провел в самоизоляции семь дней, отмечает «Газета.ру».

25 марта стало известно, что принц Чарльз заразился коронавирусной инфекцией, пишет RT. Анализ его супруги герцогини Корнуольской Камиллы дал отрицательный результат.

Также инфекцию выявили у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока, сообщает RNS.

По данным на вечер 28 марта, количество летальных исходов из-за коронавируса в Великобритании составило 1228, а число зараженных в стране на утро 29 марта — более 19,5 тыс.

Как сообщает статистический ресурс Worldometer, на 30 марта число инфицированных в мире превысило 723 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели более 151 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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