Прямой эфир
Сюжет:

МЧС рекомендовало заходить в магазины только масках

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГО ЧС) выпустил рекомендации для граждан, в соответствии с которыми россиянам в условияx пандемии рекомендуется заходить в магазины только в защитной маске.

Дивный новый мир: какой будет наша жизнь после COVID-19
Спецпроект «Известий» об изменениях после окончания пандемии

Специалисты также рекомендуют «не касаться рта или носа руками, которыми вы держались за корзинку или тележку» и по возможности использовать перчатки, чтобы минимизировать риск заразиться коронавирусом.

Кроме того, в МЧС советуют идти магазин в то время, когда там меньше всего посетителей, и соблюдать дистанцию в 1,5 м. Покупки лучше оплачивать картой или приложением на смартфоне, что позволит сократить контакт с кассиром и избавить от прикосновений к купюрам, передает ТАСС.

После возвращения из магазина нужно как следует помыть руки и упаковки с продуктами.

В рекомендациях ВНИИ ГО ЧС также отмечается, что на открытом воздухе маска не нужна, если поблизости нет других людей.

Ранее, 26 апреля, специалисты МЧС перечислили случаи, при которых разрешается покинуть место самоизоляции.

По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны России раскрыло данные о числе военнослужащих с коронавирусом
Еще 128 человек вылечились от коронавируса в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020