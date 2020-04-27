МЧС рекомендовало заходить в магазины только масках

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГО ЧС) выпустил рекомендации для граждан, в соответствии с которыми россиянам в условияx пандемии рекомендуется заходить в магазины только в защитной маске.

Специалисты также рекомендуют «не касаться рта или носа руками, которыми вы держались за корзинку или тележку» и по возможности использовать перчатки, чтобы минимизировать риск заразиться коронавирусом.

Кроме того, в МЧС советуют идти магазин в то время, когда там меньше всего посетителей, и соблюдать дистанцию в 1,5 м. Покупки лучше оплачивать картой или приложением на смартфоне, что позволит сократить контакт с кассиром и избавить от прикосновений к купюрам, передает ТАСС.

После возвращения из магазина нужно как следует помыть руки и упаковки с продуктами.

В рекомендациях ВНИИ ГО ЧС также отмечается, что на открытом воздухе маска не нужна, если поблизости нет других людей.

Ранее, 26 апреля, специалисты МЧС перечислили случаи, при которых разрешается покинуть место самоизоляции.

По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

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