Жителям столичного региона пообещали до +23 тепла и грозу

Первая весенняя гроза ожидается в столичном регионе 3 мая. Синоптики обещают в этот день до +23 градусов. Об этом во вторник, 28 апреля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, майские праздники начнутся с облачной погоды, но с прояснениями. В пятницу, 1 мая, существенных осадков не будет, ожидается от +10 до +15 градусов в дневные часы и от 0 до +5 градусов тепла ночью, сообщает телеканал «360».

2 мая днем может пройти небольшой дождь. Синоптики обещают +11…+16 градусов днем и +1…+6 градусов в ночное время, уточняется на сайте aif.ru.

«Самое интересное начнется 3 мая, в воскресенье, когда Москва окажется в теплом секторе Атлантического циклона. Будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, и я ожидаю первую весеннюю грозу в Москве. Ночью будет +5...+10, а днем — +18...+23», — цитирует Тишковца «РИА Новости».

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в последние дни апреля погода в Москве будет неустойчивой, а в первый день мая ожидается похолодание до +7 градусов.