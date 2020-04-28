Котяков напомнил о недопустимости снижения зарплат на удаленке

Заработная плата сотрудника, переведенного на удаленный режим работы не должна снижаться. Об этом 28 апреля заявил глава Минтруда России Антон Котяков.

«Если мы говорим о размере оплаты труда, то в случае если не изменились ваши трудовые обязанности, ваша заработная плата должна соответствовать тому уровню, который был в обычное время работы», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

В связи с распространением коронавируса многие организации перевели своих сотрудников на удаленный режим работы.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно, после чего мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до этой даты. Кроме того, режим самоизоляции был продлен в Московской области и Санкт-Петербурге.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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