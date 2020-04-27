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Власти Севастополя продлили режим повышенной готовности до 30 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Севастополе режим повышенной готовности, действующий до конца текущего месяца, продлен до 30 мая. Соответствующее решение и.о. губернатора региона Михаила Развожаева было опубликовано в понедельник, 27 апреля, на официальном сайте правительства города.

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Причиной продления ограничительных мер, по заявлению местных властей, стало увеличение числа инфицированных коронавирусом в городе. Уточняется, что режим самоизоляции будет действовать «как минимум» до 30 апреля.

Также Развожаев поручил ввести с 1 мая на территории города обязательный масочный режим.

«Сегодня в Указ Губернатора будет добавлено, что масочный режим вводится при посещении магазинов, общественного транспорта и т.д. Мы видим, что в Севастополе за последнюю неделю ситуация стремительно развивается. Какие бы меры мы не принимали с учетом сохраняющегося приезда граждан из неблагополучных по эпидситуации регионов, этого недостаточно. Мы видим, что режим нарушается», — заявил и.о. главы региона.

Отмечается, что граждане могут въехать в город или покинуть его только по двум причинам. Так, посетить Севастополь можно при наличии справки о работе на его территории. Выехать из города можно только по пропуску, подтверждающему наличие работы на территории республики Крым.

«Все иные случаи только через отдельный электронный пропуск», — отметил Развожаев.

По данным властей в городе зарегистрирован 31 случай заболевания COVID-19 с начала распространения коронавирусной инфекции в декабре прошлого года в китайском Ухане. Семь человек выздоровели. Летальных исходов нет.

Всего на территории республики, по данным оперштаба на сегодняшний день, выявлено 69 инфицированных коронавирусом. 29 их них уже вылечились.

Всего, по данным на 27 апреля, общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 87 147. За весь период по стране умерло 794 человека.

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