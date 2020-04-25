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В Крыму заявили о максимальном приросте COVID-19 с начала эпидемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Крыму за минувшие сутки заражение коронавирусной инфекцией обнаружили у 10 человек, что является максимальным количеством за весь период эпидемии. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на ежедневном совещании по предупреждению распространения этой инфекции на полуострове в субботу, 25 апреля.

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Среди зараженных — пациентка и лифтер Красногвардейской больницы, еще один — пациент Сакской больницы, а также два врача Железнодорожной больницы в Симферополе.

По словам Аксенова, Железнодорожную больницу перепрофилировали в обсерватор, а по Красногвардейской решение примут до конца дня. «Это говорит о том, что вирус не дремлет, пик не пройден», — сказал чиновник.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор написал, что всего в Крыму зарегистрировано 67 случаев коронавируса, 20 из которых — завозные из-за границы, 10 завезены из регионов и 37 — местные.

Под медицинским наблюдением в Крыму находятся 1029 человек, из них под динамическим наблюдением на дому — 830 человек, в стационарах — 85 пациентов, изолировано в обсерваторы 114 человек.

В сообщении на сайте республиканского правительства 24 апреля отмечается, что под медицинским наблюдением на полуострове находятся 1032 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому — 854 человека, в стационарах — 77 пациентов, изолирован в обсерваторы 101 человек.

ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора отмечает, что из 67 положительных на COVID-19 на лечении находятся 28 пациентов, вылечились 29 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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